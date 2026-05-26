Bei einem Unfall auf der K22 bei Brauheck am Abend des Pfingstmontags hat sich ein Porsche Taycan überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.
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Ein 43 Jahre alter Porschefahrer aus Hessen ist am Pfingstmontag, 25. Mai, gegen 19.13 Uhr auf der Kreisstraße (K) 22 bei Cochem-Brauheck so schwer verunglückt, dass ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus fliegen musste. An dem Porsche Taycan „dürfte ein Totalschaden entstanden sein“, teilte die Polizeiinspektion Cochem am frühen Dienstagnachmittag mit.