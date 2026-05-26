Auf K22 bei Brauheck Porsche überschlägt sich: Mann (43) schwer verletzt David Ditzer 26.05.2026, 15:20 Uhr

i Zu einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 22 bei Braucheck rückte die Polizei Cochem am Pfingstmontagabend aus. Kevin Rühle

Bei einem Unfall auf der K22 bei Brauheck am Abend des Pfingstmontags hat sich ein Porsche Taycan überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Ein 43 Jahre alter Porschefahrer aus Hessen ist am Pfingstmontag, 25. Mai, gegen 19.13 Uhr auf der Kreisstraße (K) 22 bei Cochem-Brauheck so schwer verunglückt, dass ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus fliegen musste. An dem Porsche Taycan „dürfte ein Totalschaden entstanden sein“, teilte die Polizeiinspektion Cochem am frühen Dienstagnachmittag mit.







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