Sommer, Sonne, Rockmusik – für diesen Gute-Laune-Dreiklang steht das Uferrock-Festival in Pommern seit mehr als zwei Jahrzehnten. Was es diesmal auf die Ohren gab, knüpfte nahtlos an diese Tradition an.
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Das zweitägige Uferrock-Festival am Moselufer in Pommern hat Freitag rund 1000, am Samstag satte 1200 Rockmusikfreunde an Mosel gelockt. Sebastian Frevel, Vorsitzender des Uferrock-Vereins, der die große Party auf die Beine stellt, sagte am Sonntag danach gegenüber unserer Redaktion: „Ich bin wirklich mehr als zufrieden.