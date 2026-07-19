Festival im Moseldorf Pommerns Uferrocker lassen es richtig krachen David Ditzer 19.07.2026, 15:00 Uhr

i Uferrock in Pommern an der Mosel: Die Green-Day-Tribute-Band Whatsername aus Hermeskeil geht vom ersten Takt an ab. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Sommer, Sonne, Rockmusik – für diesen Gute-Laune-Dreiklang steht das Uferrock-Festival in Pommern seit mehr als zwei Jahrzehnten. Was es diesmal auf die Ohren gab, knüpfte nahtlos an diese Tradition an.

Das zweitägige Uferrock-Festival am Moselufer in Pommern hat Freitag rund 1000, am Samstag satte 1200 Rockmusikfreunde an Mosel gelockt. Sebastian Frevel, Vorsitzender des Uferrock-Vereins, der die große Party auf die Beine stellt, sagte am Sonntag danach gegenüber unserer Redaktion: „Ich bin wirklich mehr als zufrieden.







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