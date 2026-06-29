Ausfall im Line-up behoben
Pommern ist bereit, das Ufer zu rocken
Mit Musik von Green Day überzeugt die Tributeband "Whatsername" aus dem Hunsrück beim Uferrock in Pommern auch schon 2025.
Mit Musik von Green Day überzeugt die Tributeband "Whatsername" aus dem Hunsrück beim Uferrock in Pommern auch schon 2025.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Für das zweitägige Uferrockfestival ist das rund 400 Einwohner zählende Moseldorf Pommern seit Jahrzehnten bekannt. Vom guten Ruf profitieren die Veranstalter unter anderem auch dann, wenn kurzfristig mal eine Band ausfällt – so wie in diesem Jahr.

Lesezeit 4 Minuten
Die schlechte Nachricht verkündete der Pommerner Uferrock-Verein am Mittwoch vergangener Woche über die sozialen Medien: Der Alternativ- und Indierocker Michael Lengert aus Bruttig-Fankel kann aus Krankheitsgründen nicht mit seinem Soloprojekt „Smitch“ nach Pommern kommen.

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