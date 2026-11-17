An die Engstelle auf dem Radweg und der Bundesstraße bei Pommern haben sich Rad- und Autofahrer schon fast gewöhnt. Schließlich geht sie auf einen Unfallschaden von Ende Juli zurück. Die Reparatur der kaputten Schutzplanke ist in Sicht.
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Ende Juli verhinderte die Schutzplanke an der Bundesstraße 49 zwischen Pommern und Karden, dass ein verunglückter Mini Cooper in der Mosel landete. Das Auto demolierte die Planke stark, die an besagter Stelle auch als Absturzsicherung für den die Fahrbahn begleitenden Radweg dient.