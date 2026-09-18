Wegen Enerparc-Insolvenz Photovoltaik für Altlay und Peterswald liegt auf Eis David Ditzer

Ulrike Platten-Wirtz 18.09.2026, 18:00 Uhr

i Auf Zeller Hunsrückhöhen haben die Hamburger Enerparc AG und ihre Gesellschaft ein großes Solarcluster mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen in mehreren Gemeinden gebaut. Weitere Anlagen sollten bald hinzu kommen. In welchem Maße funkt nun die Insolvenz bei Enerparc dazwischen? Birgit Pielen/Archiv

Zusammen mit der Enerparc AG sollten in der Verbandsgemeinde Zell noch Freiflächen-PV-Anlagen in Altlay, Peterswald-Löffelscheid und Sosberg realisiert werden. Dann beantragte der Hamburger Solarparkbetreiber Insolvenz. Und nun?

Zusammen mit ihren Schwester- und Tochtergesellschaften hat die Hamburger Enerparc AG in mehreren Gemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Zell das bei seiner Eröffnung größte Solarcluster in Rheinland-Pfalz errichtet. Am 7. September stellte Enerparc beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.







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