Zusammen mit der Enerparc AG sollten in der Verbandsgemeinde Zell noch Freiflächen-PV-Anlagen in Altlay, Peterswald-Löffelscheid und Sosberg realisiert werden. Dann beantragte der Hamburger Solarparkbetreiber Insolvenz. Und nun?
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Zusammen mit ihren Schwester- und Tochtergesellschaften hat die Hamburger Enerparc AG in mehreren Gemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Zell das bei seiner Eröffnung größte Solarcluster in Rheinland-Pfalz errichtet. Am 7. September stellte Enerparc beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.