Busnotverkehr ab Sehlem Odyssee nach Trier: Moselaner schildert Bahn-Tortur David Ditzer 20.05.2026, 18:30 Uhr

i Wegen umfassender Bauarbeiten kann eine Bahnfahrt auf der Moselstrecke (hier: ein Archivbild) derzeit schnell zum Abenteuer werden. Ein junger Mann aus Ediger-Eller erlebte vor Kurzem jedoch eine echte Odyssee bis Trier. Kevin Rühle/Archiv

Ein Student aus Ediger-Eller erlebt in einer Mainacht eine hürdenreiche Bahnreise von Eller bis Trier. Mit Verspätungen rechnet er zwar von vorneherein. Aber nicht damit, was ihm tatsächlich widerfährt – Arbeitstitel: Verloren in Sehlem.

Am Bahnhof in Eller ab in den Zug, circa eine Stunde später in Trier aussteigen und den restlichen Sonntagabend genießen – diesen Plan verfolgte am 10. Mai ein junger Moselaner aus der Doppelgemeinde. Okay, mit möglichen Verzögerungen hatte er wegen der umfangreichen Bauarbeiten schon gerechnet, aber nicht damit: Durchgefroren und müde kam er gegen 1 Uhr in seiner Trierer Wohnung an.







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