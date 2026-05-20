Ein Student aus Ediger-Eller erlebt in einer Mainacht eine hürdenreiche Bahnreise von Eller bis Trier. Mit Verspätungen rechnet er zwar von vorneherein. Aber nicht damit, was ihm tatsächlich widerfährt – Arbeitstitel: Verloren in Sehlem.
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Am Bahnhof in Eller ab in den Zug, circa eine Stunde später in Trier aussteigen und den restlichen Sonntagabend genießen – diesen Plan verfolgte am 10. Mai ein junger Moselaner aus der Doppelgemeinde. Okay, mit möglichen Verzögerungen hatte er wegen der umfangreichen Bauarbeiten schon gerechnet, aber nicht damit: Durchgefroren und müde kam er gegen 1 Uhr in seiner Trierer Wohnung an.