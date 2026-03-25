Preisschock an Zapfsäulen
Nur noch schlückchenweise Tanken?
Der Griff zum Zapfhahn ist auch zu einem tiefen Griff ins Portemonnaie geworden. Tanken ist inzwischen teuer. Das macht Autofahr
Der Griff zum Zapfhahn ist auch zu einem tiefen Griff ins Portemonnaie geworden. Tanken ist inzwischen teuer. Das macht Autofahrern schwer zu schaffen.
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Die Schmerzgrenze an den Zapfsäulen ist erreicht. Stark gestiegene Kraftstoffpreise führen bei vielen Menschen dazu, ihr Fahrverhalten zu überdenken – auch bei den Reporterinnen und Reportern unserer Zeitung. 

Lesezeit 4 Minuten
Stark gestiegene Preise für Kraftstoffe an den Tankstellen sorgen auch unter den Reporterinnen und Reportern unserer Zeitung für heiße Diskussionen. Spritrechnungen von mehr als 100 Euro sind leider keine Seltenheit mehr. Das lässt die, die beruflich viel unterwegs sein müssen, umdenken.

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Kreis Cochem-ZellEnergie

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