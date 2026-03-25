i Der Griff zum Zapfhahn ist auch zu einem tiefen Griff ins Portemonnaie geworden. Tanken ist inzwischen teuer. Das macht Autofahrern schwer zu schaffen. Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Die Schmerzgrenze an den Zapfsäulen ist erreicht. Stark gestiegene Kraftstoffpreise führen bei vielen Menschen dazu, ihr Fahrverhalten zu überdenken – auch bei den Reporterinnen und Reportern unserer Zeitung.

Stark gestiegene Preise für Kraftstoffe an den Tankstellen sorgen auch unter den Reporterinnen und Reportern unserer Zeitung für heiße Diskussionen. Spritrechnungen von mehr als 100 Euro sind leider keine Seltenheit mehr. Das lässt die, die beruflich viel unterwegs sein müssen, umdenken.







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