Nach folgenschwerer Havarie Notschleusungen in Müden an der Mosel: Taktung erhöht 19.12.2024, 12:00 Uhr

Nach der Havarie vom 8. Dezember läuft der Notbetrieb an der Moselschleuse in Müden auf Hochtouren. Fachleute bringen im 24-Stunden-Betrieb pro Tag mehr Schiffe gen Rhein als anfangs gedacht. Doch schwierige Aufgaben bleiben.

{element}Es geht flotter als erwartet. Das ist, grob verkürzt, die Zwischenbilanz mit Blick auf die Notschleusungen an der Moselschleuse Müden. In den ersten beiden Tagen „der Rund-um-die-Uhr-Schleusungen an der Mosel wurden 17 Schleusungen durchgeführt“, heißt in einer Pressemitteilung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV).

