Nach Klinikschließung in Zell Notfallrettung Cochem-Zell: Was aus Forderungen wird David Ditzer 30.04.2026, 06:00 Uhr

i Der Rettungshubschrauber "Christoph 77" steht auf dem Dach der Uniklinik in Mainz. Der Hubschrauber ist seit Jahresbeginn künftig rund um die Uhr im Einsatz. Doch genügt das auch für den Norden des Landes? Boris Roessler. picture alliance/dpa

Im Sommer jährt sich die Schließung des Krankenhauses in Zell zum ersten Mal. Mit Blick auf diesen für Cochem-Zeller traurigen bis bedrohlichen Jahrestag fasste der Kreistag Anfang März einen Beschluss in Sachen Notfallrettung. Was wird daraus?

Das Thema „nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber“ flog im Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März ziemlich hoch. Der Cochem-Zeller Kreistag fasste dazu einstimmig einen zweiteiligen Beschluss: Er bekräftigte zum einen seine Forderung nach dem Einsatz eines nachtflugtauglichen Rettungshubschraubers „im Norden des Landes“ – und damit näher am Kreisgebiet.







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