Im Sommer jährt sich die Schließung des Krankenhauses in Zell zum ersten Mal. Mit Blick auf diesen für Cochem-Zeller traurigen bis bedrohlichen Jahrestag fasste der Kreistag Anfang März einen Beschluss in Sachen Notfallrettung. Was wird daraus?
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Das Thema „nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber“ flog im Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März ziemlich hoch. Der Cochem-Zeller Kreistag fasste dazu einstimmig einen zweiteiligen Beschluss: Er bekräftigte zum einen seine Forderung nach dem Einsatz eines nachtflugtauglichen Rettungshubschraubers „im Norden des Landes“ – und damit näher am Kreisgebiet.