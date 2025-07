Pendler, die auf die noch gesperrte Mosel-Eifel-Verbindung zwischen Karden und Binningen (L 108) angewiesen sind, dürfen aufatmen: Im Laufe des Freitags (4. Juli) soll die Strecke wieder freigegeben werden. Die Hangsicherungsarbeiten auf Höhe einer Wanderwegsabzweigung in Richtung Martberg sind abgeschlossen. Das teilt Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz auf RZ-Anfrage mit. Seit Anfang Juni ist die L 108 an der besagten Stelle voll gesperrt.

Auf seinem Instagram-Kanal verbreitete der Cochem-Zeller Landtagsabgeordnete Benedikt Oster aus Binningen die frohe Kunde schon Mitte dieser Woche: Die L 108 von der Mosel hinauf die Eifel (und umgekehrt) könne Ende der Woche wieder freigegeben werden. Schneller als gedacht hätten die dringend erforderlichen Arbeiten zur Hangsicherung abgeschlossen werden können. Die Kosten von 230.000 Euro habe das Land für diese Akutmaßnahme sofort bereitgestellt.

Wegen akuter Rutschgefahr: Auf Ampelverkehr folgte eine Vollsperrung

Die Informationen aus dem Videobeitrag bestätigte LBM-Leiter Bernd Cornely. „Die beteiligten Baufirmen waren einfach sehr flott unterwegs“, sagt er. So konnte das Hydrozementationsverfahren schnell vorangetrieben und erfolgreich abgeschlossen werden.

An der rutschgefährdeten Stelle war die L 108 schon vom 6. Mai an halbseitig gesperrt gewesen, doch der Verkehr lief zunächst danke einer Ampel weiter. Für die Sicherungsarbeiten war die Straße dann vom 2. Juni an voll gesperrt worden. Ursprünglich hätte das Ganze sechs Wochen dauern sollen. Dass es nun schneller ging, dürfte viele Einheimische, aber auch Moselurlauber freuen. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung der Verkehrsachse zwischen Eifel und Mosel liegt dem LBM zufolge bei 2707 Fahrzeugen (Schwerverkehrsanteil: vier Prozent).