In Zell hat eine neue Kurzzeitpflege eröffnet. Nach dem Wegfall des Krankenhausbetriebs auf dem Barl soll sich auch in puncto einer weiteren Verbesserung der Notfallversorgung im Zeller Raum bald etwas tun.

Mit der Eröffnung der Kurzzeitpflege Mittelmosel in Zell wird das Pflegeangebot in der Region erweitert. Das teilt die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper mit. Die Einrichtung versteht sich als „Zuhause auf Zeit“ für pflegebedürftige Menschen und bietet damit eine wertvolle Unterstützung sowohl für die Betroffenen selbst als auch für deren Angehörige.

Die neue Einrichtung verfügt über nach Angaben der Dernbacher Gruppe über 20 moderne Pflegeplätze in wohnlich gestalteten Doppelzimmern. Alle Zimmer sind mit eigenen Nassbereichen, Rufanlagen sowie TV- und Telefonanschlüssen und freiem W-LAN ausgestattet. Großzügige Aufenthaltsbereiche und der barrierefreie Zugang zu den Außenanlagen schaffen eine angenehme Atmosphäre, in der sich die Gäste wohlfühlen können.

Betreiber: Pflegeteam rund um die Uhr vor Ort

Die Kurzzeitpflege richtet sich an Menschen ab 18 Jahren, die nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht in ihre häusliche Umgebung zurückkehren können oder die Zeit bis zu einer Rehabilitation oder einem stationären Pflegeplatz überbrücken müssen. Auch pflegende Angehörige, die aufgrund von Urlaub oder Krankheit verhindert sind, finden hier Entlastung, da ihre Familienmitglieder in dieser Zeit professionell und liebevoll betreut werden.

Das erfahrene Pflegeteam ist rund um die Uhr vor Ort und bietet neben der Grund- und Behandlungspflege auch eine enge Begleitung bei der Mobilität und im Alltag. Ergänzend können therapeutische Angebote wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie direkt in Anspruch genommen werden. Die enge Anbindung an das benachbarte Medizinische Versorgungszentrum Mittelmosel stellt zudem eine zuverlässige ärztliche Versorgung sicher. „Mit der Kurzzeitpflege Mittelmosel möchten wir pflegende Angehörige entlasten und unseren Gästen in besonderen Lebenssituationen eine professionelle, herzliche und wohnliche Versorgung ermöglichen“, betont Sabine Anton, Einrichtungsleiterin der Kurzzeitpflege Mittelmosel.

Kreis: Zusätzlicher Rettungswagen für Zeller Raum ab 1. September im 24/7-Einsatz

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Mittelmosel bietet seit dem 1. Juli ambulante medizinische Leistungen auf dem Barl an. Das Krankenhaus mit seinem stationären Betrieb war wegen massiver Defizite zum 30. Juni von der Trägergesellschaft aus Dernbach aufgegeben worden. Dagegen gab es massive Proteste aus der Bevölkerung, die um ihre sichere und rechtzeitige Versorgung in medizinischen Notfällen fürchtete.

Als schon jetzt gesichert sieht die zuständige Rettungsdienstbehörde (Kreisverwaltung Mayen-Koblenz) die Notfallversorgung an. Vom 1. September an soll ein zweiter Rettungswagen für Zell rund um die Uhr in Betrieb sein. Durch diese Unterstützung soll – einer Pressemitteilung des Kreises Cochem-Zell zufolge – die rettungsdienstliche Abdeckung, insbesondere im Raum Zell, verbessert werden. Insgesamt sind in Cochem-Zell nun sechs Rettungswagen an fünf Standorten stationiert: Dazu gehören Zell, Kaisersesch, Lutzerath und Senheim.

Durchschnittliche Eintreffzeiten unter den Vorgaben

Die Zahlen sprechen aber schon jetzt für die rettungsdienstliche Abdeckung im Kreisgebiet. Die gesetzlich vorgegebene Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten wird mit der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10.28 Minuten im Kreis Cochem-Zell deutlich unterschritten.

Das Gleiche gilt der Mitteilung zufolge für die Luftrettung. Der Rettungshubschrauber bei Wittlich erreicht beispielsweise eine durchschnittliche Eintreffzeit von nur 8.35 Minuten. Die Zeit des Koblenzer Rettungshubschraubers liegt bei 12.35 Minuten und die des Hubschraubers am Nürburgring bei 10.12 Minuten.