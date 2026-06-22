Bündnisverteidigung simuliert Nato-Manöver: Was Bücheler Tornados in Finnland üben David Ditzer 22.06.2026, 10:00 Uhr

i Ein Tornado-Kampfflugzeug des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in der Luft. Sieben Maschinen aus Büchel nahmen kürzlich am Nato-Doppelmanöver "Ramstein Flag 2026" teil. Jerry André

Nach und nach holt das Taktische Luftwaffengeschwader 33 seine Tornado-Kampfjets aus Nörvenich zurück nach Büchel. Sieben Maschinen kamen aus Finnland. Was sie dort gemacht haben und wie die Bilanz ausfällt.

Mit sieben Tornado-Kampfflugzeugen hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 aus Büchel und Cochem am großen Nato-Doppelmanöver „Ramstein Flag 2026“ teilgenommen. Vom finnischen Stützpunkt Rovaniemi aus, direkt am Polarkreis gelegen, starteten deutsche Tornados und Eurofighter mit Tankflugzeugen A330 MRTT und F-35B-Stealth-Jets des US Marine Corps.







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