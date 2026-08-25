Peugeot fuhr auf Motorrad auf Nach Unfall bei Brauheck: Biker geht es viel besser David Ditzer 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Die Polizeiwache in Cochem: Am 22. August verzeichneten die Beamten einen Unfall auf der B259, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dem Mann aus Großbritannien geht es inzwischen wieder besser, so die Polizei. Kevin Rühle/Archiv

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus Großbritannien schwer verletzt wurde, ereignete sich am vergangenen Samstag auf der B259 bei Braucheck. Dem Mann geht es mittlerweile besser, sagt die Polizei. Der Unfallhergang gibt Rätsel auf.

Einem 21 Jahre alten Motorradfahrer aus England, der bei einem Unfall auf der B259 nahe Brauheck am Samstag, 22. August, schwer verletzt wurde, geht es „inzwischen wieder viel besser“, sagte Heiko Schmitz, Leiter der Polizeiinspektion Cochem, am Dienstagvormittag auf Nachfrage unserer Zeitung.







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