Die Havarien auf der Mosel am 2. Juli rückten zwei Flusskreuzfahrtschiffe ins Rampenlicht. Wo sind sie abgeblieben? Was läuft gerade in der Sache? Wir haben nachgefragt.

Das Fahrgastschiff, das am Abend des 2. Juli mit seinen Aufbauten gegen die Moselbrücke in Treis-Karden gekracht ist, hat – nach Aufhebung des Weiterfahrverbots – eine Fahrt zur Werft nach Köln aufgenommen. Das andere Fahrgastschiff, das wenige Stunden zuvor das Untertor der Schleuse St. Aldegund gerammt und beschädigt hatte, liegt aktuell zur Begutachtung im Hafen Alf. Das teilte das zuständige Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik (PPELT) auf Anfrage am Donnerstagvormittag mit. Doch was ist mit den Menschen, die sich bei den Havarien verletzten? Und was lässt sich bislang über den Unfallhergang sagen?

Zwei Besatzungsmitglieder des Flusskreuzfahrtschiffes „Rembrandt van Rijn“ waren bei dem Schiffsunglück in Treis-Karden verletzt worden, allerdings nur leicht. Der Wasserschutzpolizei zufolge wurden sie in einem nahen Krankenhaus behandelt. Für das schwerbeschädigte Schiff, das zunächst an geeigneter Stelle in Treis lag, hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein Weiterfahrverbot verhängt. Nach dessen Aufhebung ging es für das Schiff auf die Werft nach Köln. „Die Reederei hat ein Sachgutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis liegt uns bisher nicht vor“, heißt es vonseiten der Polizei.

Windfrage ist Teil der Ermittlungen

Das Kreuzfahrtschiff, das zum Unfallzeitpunkt am späten Abend des 2. Juli flussaufwärts fuhr, habe den „landseitigen dritten Brückenbogen am geografisch linken Ufer in der Ortslage Treis-Karden“ befahren. Dieser sei für die Passage der Bergfahrt freigegeben. „Allerdings reicht die zur Verfügung stehende Höhe des Brückenbogens für eine Durchfahrt eines Schiffes mit solchen Aufbauhöhen nicht aus“, teilte die Polizei weiter mit.

Ob es eine Rolle gespielt hat, dass zum Unfallzeitpunkt in Treis-Karden starker Wind durchs Tal fegte, lässt sich der Polizei zufolge noch nicht sagen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Diese laufen noch, auch im Fall der Havarie an der Moselschleuse in St. Aldegund. Dort war wenige Stunden zuvor das Flusskreuzfahrtschiff „Elegant Lady“ gegen das Untertor der Schleuse gefahren. Hier könnte ein technischer Defekt zu dem Unfall geführt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Dort läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Gutachten, Datenauswertungen, Zeugenanhörungen in beiden Fällen

Drei Menschen wurden in St. Aldegund verletzt, weil das Schiff gegen die Schleuse gefahren war. Eine dieser Personen wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, teilte das PPELT mit. Die beiden anderen konnten an Ort und Stelle medizinisch versorgt werden.

Eine weitere Person bedurfte wegen der hohen Temperaturen an Deck einer medizinischen Versorgung, auch sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Mit Blick auf die Havarien vom 2. Juli hält das PPELT fest: „Zur Ursachenermittlung werden in beiden Fällen noch weitere Fachgutachten erstellt, Fahrzeugdaten ausgewertet und Zeuginnen/Zeugen angehört.“