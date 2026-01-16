Ermittlungen in Landkern Nach Explosion: Verletzter Camper steht unter Verdacht David Ditzer 16.01.2026, 14:50 Uhr

i Übrig geblieben ist nur ein Trümmerfeld: Auf dem Campingplatz "Altes Forsthaus" Landkern kam es in der Nacht zu Montag, 22. Dezember, zu einer Explosion. Ein Mann (62) wurde dabei verletzt. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auf dem Campingplatz „Altes Forsthaus“ in Landkern explodiere am vierten Adventswochenende des vergangenen Jahres ein Mobilheim. Ein Mann wurde dabei verletzt. Gegen ihn laufen Ermittlungen.

In der Nacht zum 22. Dezember des vergangenen Jahres kam es auf dem Campingplatz „Altes Forsthaus“ in Landkern zu einer Explosion, bei der ein Mobilheim komplett zerstört und ein 62 Jahre alter Mann verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen aus dem Kreis Cochem wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.







