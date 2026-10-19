Prozess am Amtsgericht Cochem Nach Explosion in Landkern: Geldbuße gegen Camper David Ditzer 19.10.2026, 18:00 Uhr

i Übrig geblieben ist nur ein Trümmerfeld: Auf dem Campingplatz „Altes Forsthaus“ Landkern kam es in der Nacht zu Montag, 22. Dezember 2025, zu einer Explosion. Ein Mann (62) wurde dabei verletzt. Inzwischen ist er rechtskräftig verurteilt. Die Hintergründe des Geschehens sind sehr traurig. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der vierte Advent 2025 ging im Eifeldorf Landkern mit einem weithin vernehmbaren Knall zu Ende. Auf dem Campingplatz kam es zu einer Explosion mit einem Verletzten. Die Hintergründe des Geschehens sind traurig.

In der Nacht zum 22. Dezember des vergangenen Jahres explodierte ein Mobilheim auf dem Campingplatz „Altes Forsthaus“ in Landkern. Dabei wurde ein 62 Jahre alter Mann verletzt. Gegen diesen, einen deutschen Staatsangehörigen, führte die Staatsanwaltschaft Koblenz im Nachgang ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, die Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben.







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