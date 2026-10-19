Der vierte Advent 2025 ging im Eifeldorf Landkern mit einem weithin vernehmbaren Knall zu Ende. Auf dem Campingplatz kam es zu einer Explosion mit einem Verletzten. Die Hintergründe des Geschehens sind traurig.
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In der Nacht zum 22. Dezember des vergangenen Jahres explodierte ein Mobilheim auf dem Campingplatz „Altes Forsthaus“ in Landkern. Dabei wurde ein 62 Jahre alter Mann verletzt. Gegen diesen, einen deutschen Staatsangehörigen, führte die Staatsanwaltschaft Koblenz im Nachgang ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, die Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben.