Nach Evakuierung: So geht’s in Treiser Edeka weiter

Schrecksekunde am Montagnachmittag in Treis: Wegen eines Gefahrstoffaustritts musste der Edekamarkt am Laach vorübergehend evakuiert werden. Was passiert war und wie es nun weitergeht.

Wegen des Austritts von Kohlendioxid (CO2) infolge einer Undichtigkeit in der zentralen Kühlanlage ist der Edekamarkt am Laach im Treis-Kardener Ortsteil Treis am Montagnachmittag vorsorglich evakuiert worden. „Es bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kunden, die sich zu der Zeit im Markt befanden“, sagt Markus Morsch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Cochem-Zell. Und es wurde auch niemand verletzt. Der Supermarkt jedoch blieb für den Rest des Tages geschlossen.

Um 15.18 Uhr am Montagnachmittag ging bei den zuständigen Feuerwehren die Alarmierung ein: Gefahrstoffaustritt im Treiser Edekamarkt. Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus beiden Ortsteilen rückten zur Einsatzstelle aus. „Von dem Marktleiter und dem zuständigen Personal ist der Markt auch direkt geräumt worden“, blickt BKI Morsch zurück. „Und das war auch gut so“, fügt der lobend hinzu.

Zentraler Kühlraum ist „in sich abgeschlossen“

Doch was war überhaupt passiert? „Die Einsatzstelle befand sich im zentralen Kühlraum des Marktes“, erläutert Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Cochem, am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. „Aus der Kühlanlage dort, die andere Komponenten im Markt versorgt, war infolge einer Undichtigkeit CO2 ausgetreten.“

Dieses Gas sei geruchs- und geschmacklos und habe die Eigenschaft, Sauerstoff zu verdrängen. Deswegen stelle es bei hohen Konzentrationen durchaus eine Gefahr für Menschen dar. Im konkreten Fall in Treis habe eine Gefährdung jedoch zügig ausgeschlossen werden können, weil sich die Kühlanlage in einem separaten und „in sich abgeschlossen Raum im Lagerbereich“ befindet. Nach dem Betätigen der Notabschaltung sei das Ganze aus Sicht der Feuerwehr also im Grunde erledigt gewesen.

Marktleiter und Katastrophenschutzinspekteur loben vorbildliches Verhalten

Sowohl VG-Wehrleiter Hirschen als auch der Cochem-Zeller BKI Morsch, der bei solchen Alarmierungen stets hinzugerufen wird, heben hervor, dass sich Marktleiter und Personal vorbildlich verhalten haben – nämlich ruhig und besonnen. Genau so sei auch die vorsorgliche Evakuierung des Marktes vonstattengegangen.

Die Feuerwehrleute konnten das weitere Geschehen schon bald wieder in die Hände des Marktpersonals und des verständigten Kühltechnikers legen. Das letzte Einsatzfahrzeug rückte Markus Morsch zufolge um 16.52 Uhr wieder ab. Der CO2-Austritt sei auf einen technischen Defekt zurückzuführen gewesen.

„Der Betrieb geht ganz normal weiter.“

Viktor Kaltenberg, Leiter des Treiser Edekamarkts, am Tag nach der vorsorglichen Evakuierung

Der Treiser Edekamarkt blieb nach dem Einsatz geschlossen. Ein handgeschriebener Zettel an der Eingangstür informierte die Kundschaft über die vorübergehende Schließung. Der große Parkplatz im Umfeld des Marktes blieb dennoch für den Rest des Montags gut gefüllt. Schließlich befinden sich ein weiterer Supermarkt und ein Drogeriemarkt in der direkten Nachbarschaft.

Tags darauf, also am Dienstagmorgen, öffnete um 8 Uhr auch der Treiser Edekamarkt wieder seine Pforten. Marktleiter Viktor Kaltenberg unterstrich gegenüber unserer Zeitung: „Unsere Kühlanlage läuft wieder, die Waren sind wieder eingeräumt. Der Betrieb geht ganz normal weiter.“ Mehr wollte er zu dem Zwischenfall vor Vortag allerdings auch nicht sagen.

Markt nicht nur für Treis-Karden selbst relevant

Die Kundschaft wird im Treiser Edeka am Laach also fortan auf gewohnte Art weiterversorgt. Das ist nicht nur für Treis-Karden eine gute Nachricht, sondern auch für Einheimische aus umliegenden Ortschaften sowie für viele Urlaubsgäste.