Der große Gebäudebrand im Eifeldorf Brohl liegt nun schon wieder einige Tage zurück. Allerdings ist er im Ort selbstverständlich ein Gesprächsthema. Dazu gehört auch die Frage, wie es mit der Brandruine weitergeht.

Der große Brand eines leer stehenden Gebäudeensembles am nordöstlichen Rand des Eifeldorfes Brohl am vergangenen Montag (18. August) ging einigermaßen glimpflich aus. Kein Mensch wurde verletzt, insgesamt rund 60 freiwillige Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser. Zur Brandursache laufen noch Ermittlungen. Wie es an der Brandstelle weitergehen könnte? In dieser Frage steht die Ortsgemeinde bereits in erstem Kontakt zur Eigentümerfamilie der schwerbeschädigten Gebäude.

Der Brohler Ortsbürgermeister Uwe Theobald, der am frühen Morgen selbst den Feuerwehreinsatz erlebte, ist verständlicherweise froh darüber, dass die freiwilligen Wehrleute aus dem Dorf und der Umgebung den großen Gebäudebrand an der Straße in Richtung Möntenich (L110) recht schnell in den Griff bekamen. Theobald sagt am Telefon gegenüber unserer Zeitung: „Ein bisschen komisch war im Nachhinein betrachtet die Situation mit den Elektroleitungen an dieser Stelle. Da ist der Brand drübergelaufen wie über eine Zündschnur.“ Allerdings hätten Feuerwehrleute die Gefahr schnell erkannt und gebannt.

Uwe Theobald, Ortsbürgermeister des Eifeldorfes Brohl, war am frühen Montagmorgen selbst an der Brandstelle.

i Die vom Brand am vergangenen Montag schwer beschädigten Gebäude in Brohl. David Ditzer

Die Brandschützer verhinderten, dass der Brand sich auf Nachbargebäude ausbreiten konnte. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil die Häuser hier, ähnlich wie im Ortskern, dicht an dicht stehen. Auch die Ortsdurchfahrt ist an der Stelle, an der die in großen Teilen abgebrannte Scheune des betroffenen Anwesens steht, sehr eng. Hinzu kommt, dass die Scheune und das direkt anschließende Wohnhaus an einer scharfen Kurve nahe dem Ortsausgang in Richtung Möntenich liegen. Wegen herabfallender Teile und weiterer Einsturzgefahr war die Straße während des Löscheinsatzes und danach vorübergehend gesperrt gewesen.

Was die Zukunft der vom Brand beschädigten Gebäude betrifft, hat die Ortsgemeinde erste Kontakte zum Eigentümer geknüpft. „Im Moment sitzt die Schockstarre noch tief“, sagt Ortsbürgermeister Theobald. Doch den Dialog werde man weiter pflegen. Vielleicht lasse sich an der Brandstelle dann auch noch etwas für das Dorf Positives gestalten. Angesichts des Zustands der Brandruine erscheint beispielsweise ein Wiederaufbau der Scheune eher als unwahrscheinlich.