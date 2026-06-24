Nach einem Brand im Technikraum eines Hotelschiffs bei St. Aldegund erteilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein vorläufiges Weiterfahrverbot. Inzwischen ist es aufgehoben.
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Das Hotelschiff mit 237 Passagieren an Bord, in dessen Technikraum es am späten Abend des vergangenen Montags gebrannt hatte, durfte seine Fahrt auf der Mosel ab St. Aldegund inzwischen fortsetzen. Wie die zuständige Wasserschutzpolizei Koblenz am Mittwochvormittag auf Anfrage mitteilte, hob das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) das nach dem Brand verhängte vorläufige Weiterfahrverbot bereits am Dienstag, 23.