Wie wirkt sich das neue GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz auf die ohnehin schlechte Finanzlage des Cochemer Krankenhauses aus? Schlecht, sagt der Kreis Cochem-Zell. Und die Einmalzahlungen bringen auch nichts. Springt also der Kreis ein?
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Die finanziellen Folgen des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes, das am 10. Juli den Bundestag und den Bundesrat passiert hat, könnten für den Kreis Cochem beträchtlich sein. Wie aus einer Antwort der Cochem-Zeller Kreisverwaltung auf eine Anfrage unserer Redaktion hervorgeht, „müssen wir uns darauf einstellen, dass wir durch den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag für das letzte noch verbliebene Krankenhaus in unserem Landkreis finanziell ...