Folge von neuem GKV-Gesetz Muss der Kreis für die Klinik Cochem bezahlen? David Ditzer 24.07.2026, 18:00 Uhr

i Das Marienkrankenhaus in Cochem kämpft seit Jahren mit finanziellen Defiziten. Muss am Ende doch der Kreis Cochem-Zell helfen, obwohl er auch kein Geld hat? David Ditzer/Archiv

Wie wirkt sich das neue GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz auf die ohnehin schlechte Finanzlage des Cochemer Krankenhauses aus? Schlecht, sagt der Kreis Cochem-Zell. Und die Einmalzahlungen bringen auch nichts. Springt also der Kreis ein?

Die finanziellen Folgen des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes, das am 10. Juli den Bundestag und den Bundesrat passiert hat, könnten für den Kreis Cochem beträchtlich sein. Wie aus einer Antwort der Cochem-Zeller Kreisverwaltung auf eine Anfrage unserer Redaktion hervorgeht, „müssen wir uns darauf einstellen, dass wir durch den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag für das letzte noch verbliebene Krankenhaus in unserem Landkreis finanziell ...







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