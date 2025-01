Loch aus dem Nichts Müden: Lkw bricht in Straßendecke ein - Ursache unklar 07.01.2025, 18:59 Uhr

i Ein Lastwagen ist am Dienstag aus heiterem Himmel in die Fahrbahndecke der Görresstraße in Müden eingebrochen. Warum sich unter dem Asphalt ein großes Loch auftut, ist noch unklar. Franz Oberhausen. Franz Oberhausen/Ortsgemeinde Müden

Das erlebt man auch nicht alle Tage: Ein Lastwagen liefert Schotter zu einer Baustelle in einem Moseldorf. Auf der Rücktour bricht das Fahrzeug plötzlich in die Fahrbahn ein. So ereignete es sich jetzt in Müden.

Ein Lkw ist am Dienstagmittag in der rund 670 Einwohner zählenden Moselgemeinde Müden in die Straßendecke eingebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache tat sich in der Görresstraße plötzlich ein tiefes Loch auf, in dem der Laster mit dem rechten Vorderrad hängen blieb.

