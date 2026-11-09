An der Cochem-Zeller Mosel haben sich zuletzt mehrere Höckerschwäne an Angelmaterial verletzt, das Angler achtlos weggeschmissen haben. Die Tiere mussten ärztlich versorgt werden. Der Kreis mahnt Angler zu mehr Rück- und Umsicht.
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In den vergangenen Wochen haben sich an der Mosel wiederholt Höckerschwäne an achtlos zurückgelassenen Angelutensilien verletzt, manche schwer. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung Cochem-Zell hervor. Diese appelliert an Angelsportler, ihrer Verantwortung für den Tier- und Umweltschutz gerecht zu werden.