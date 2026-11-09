Vögel verschlucken Haken
Moselschwäne verletzen sich an Angelutensilien
An der Mosel sind jüngst mehrere Höckerschwäne durch zurückgelassene Angelhaken und Schnüre verletzt worden, manche sogar schwer
An der Mosel sind jüngst mehrere Höckerschwäne durch zurückgelassene Angelhaken und Schnüre verletzt worden, manche sogar schwer. Der Kreis Cochem-Zell appelliert dringend an das Verantwortungsbewusstsein der Angelsportler für Tier und Umwelt.
Kevin Rühle/Archiv

An der Cochem-Zeller Mosel haben sich zuletzt mehrere Höckerschwäne an Angelmaterial verletzt, das Angler achtlos weggeschmissen haben. Die Tiere mussten ärztlich versorgt werden. Der Kreis mahnt Angler zu mehr Rück- und Umsicht.

Lesezeit 3 Minuten
In den vergangenen Wochen haben sich an der Mosel wiederholt Höckerschwäne an achtlos zurückgelassenen Angelutensilien verletzt, manche schwer. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung Cochem-Zell hervor. Diese appelliert an Angelsportler, ihrer Verantwortung für den Tier- und Umweltschutz gerecht zu werden.
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