Vögel verschlucken Haken Moselschwäne verletzen sich an Angelutensilien David Ditzer 09.11.2026, 18:00 Uhr

i An der Mosel sind jüngst mehrere Höckerschwäne durch zurückgelassene Angelhaken und Schnüre verletzt worden, manche sogar schwer. Der Kreis Cochem-Zell appelliert dringend an das Verantwortungsbewusstsein der Angelsportler für Tier und Umwelt. Kevin Rühle/Archiv

An der Cochem-Zeller Mosel haben sich zuletzt mehrere Höckerschwäne an Angelmaterial verletzt, das Angler achtlos weggeschmissen haben. Die Tiere mussten ärztlich versorgt werden. Der Kreis mahnt Angler zu mehr Rück- und Umsicht.

In den vergangenen Wochen haben sich an der Mosel wiederholt Höckerschwäne an achtlos zurückgelassenen Angelutensilien verletzt, manche schwer. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung Cochem-Zell hervor. Diese appelliert an Angelsportler, ihrer Verantwortung für den Tier- und Umweltschutz gerecht zu werden.







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