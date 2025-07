Seit dem Wochenende laufen an der beschädigten Moselschleuse in Sankt Aldegund die ersten Notschleusungen, allerdings zunächst einmal nur talwärts. Von Dienstag an könnten auch Schleusungen bergwärts wieder möglich sein, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn mit.

Am vergangenen Mittwoch hatte ein Flusskreuzfahrtschiff das Untertor der Schleuse St. Aldegund gerammt. Dabei war es so stark beschädigt worden, dass der Schleusenbetrieb vorübergehend komplett eingestellt werden musste. Am Samstag erfolgten dann erste Notschleusungen talwärts. Unter ständiger Kontrolle des beschädigten Tores liefen diese Notschleusungen am Montag weiter: „Wir haben schon 40 Schiffe geschleust“, sagte Stephan Momper, Leiter des WSA Mosel-Saar-Lahn gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Bisher sind wir sehr optimistisch gestimmt, dass wir insgesamt so gut durchkommen, bis das neue Tor kommt.“ Das sei wahrscheinlich Ende August der Fall.

Schleusungen weiter wohl nur bei Tageslicht

Am Dienstagmorgen soll es eine weitere Krisenstabssitzung geben. Sofern die Torbegutachtung nichts zutage fördert, dass dem entgegensteht, könnte am Dienstagmittag probeweise eine Schleusung mit der ersten Bergfahrt erfolgen. Momper sagte, man werde weiterhin wahrscheinlich nur bei Tageslicht schleusen. „So kann man besser sehen, ob das Tor Schaden nimmt“, hielt er fest. „Bei den Bergschleusungen wollen wir auch erst mal kürzere Schiffe durchlassen, die dann weiter vorfahren, wo dann das Schraubenwasser nicht so direkt Druck auf das Tor macht, weil das ist schon immer ein gewaltiger Druck auf das Tor, wenn die losfahren.“