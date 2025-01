Schneeschmelze und Regen Moselpegel Cochem könnte auf bis zu 6,50 Meter steigen 05.01.2025, 14:42 Uhr

i Unser Archivbild aus dem Jahr 2021 zeigt einen ufernahen Parkplatz in Cochem, den die Mosel bei steigendem Pegel vergleichsweise schnell für sich erobert. Kevin Ruehle

Erst ein „Wintermezzo“ mit Schnee und Eis, plötzlich ein Hauch von Frühling, verbunden mit viel Regen. Die aktuellen Wetterkapriolen wirken sich auf die Pegelstände an der Mosel aus. In Trier wird Meldehöhe Experten zufolge schon bald überschritten.

Durch den seit Sonntag, 0 Uhr, gefallenen Niederschlag in Verbindung mit Schneeschmelze steigen die Wasserstände an der Mosel stark. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt am Sonntag mit.Am Pegel Trier wird die Meldehöhe von 6 Metern am Abend überschritten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen