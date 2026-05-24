Campingidylle am Elzbach Moselkerns Wohnmobilpark brummt von Tag eins an David Ditzer 24.05.2026, 18:00 Uhr

i Freuen sich über die Einweihung des neuen Wohnmobilparks "Tor zur Eltz": (von links) die Moselkerner Weinkönigin Kim Mayer, der Erste Beigeordnete Pascal Bressan, der Beigeordnete Lars Bogdanski und Ortsbürgermeister Josef Weckbecker. David Ditzer

Die Gemeinde Moselkern hat ihren neuen Wohnmobilpark „Tor zur Eltz“ am Samstag des Pfingstwochenendes eingeweiht. Alle Stellplätze, die nicht zum Feiern benötigt wurden, waren direkt belegt. Und es war viel Lob zu hören.

Die rund 600 Einwohner zählende Gemeinde Moselkern hat am Samstag des Pfingstwochenendes ihren nagelneuen, weitgehend automatisierten Wohnmobilpark „Tor zur Eltz“ eingeweiht. Insgesamt verfügt er über 60 Stellplätze und alle, die nicht für Bestuhlung, Zelte, Bierwagen und anderes Feierzubehör benötigt wurden, waren auch schon mit Wohnmobilen belegt.







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