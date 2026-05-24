Die Gemeinde Moselkern hat ihren neuen Wohnmobilpark „Tor zur Eltz“ am Samstag des Pfingstwochenendes eingeweiht. Alle Stellplätze, die nicht zum Feiern benötigt wurden, waren direkt belegt. Und es war viel Lob zu hören.
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Die rund 600 Einwohner zählende Gemeinde Moselkern hat am Samstag des Pfingstwochenendes ihren nagelneuen, weitgehend automatisierten Wohnmobilpark „Tor zur Eltz“ eingeweiht. Insgesamt verfügt er über 60 Stellplätze und alle, die nicht für Bestuhlung, Zelte, Bierwagen und anderes Feierzubehör benötigt wurden, waren auch schon mit Wohnmobilen belegt.