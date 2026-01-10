„Profit Center“ ist veraltet Mosel-Camping Cochem: So soll der Platz erneuert werden David Ditzer 10.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Campingplatz unterhalb des Freizeitzentrums in Cochem-Cond muss aus Sicht der Verantwortlichen dringend modernisiert werden. Ulrike Platten-Wirtz

Für das Freizeitzentrum im Cochemer Stadtteil Cond ist der Campingplatz am Moselufer die Einnahmequelle schlechthin. Doch er genügt modernen Anforderungen nicht mehr. Das soll sich ändern.

Die Betriebseinnahmen des Campingplatzes am Moselufer unterhalb des Moselbades im Stadtteil Cond gingen im Jahr 2024 um 105.000 Euro zurück. Trotzdem legte der Platz noch ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 127.000 Euro hin. Frank Wagner, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Freizeitzentrum (FZZ) Cochem, nennt den Campingplatz das „Profit Center“ der Gesellschaft.







