Pflege immer aufwendiger Mosel-Camping Cochem: Einige Bäume müssen weichen David Ditzer 26.05.2026, 15:00 Uhr

i So schön es auch aussieht, der Bestand an Bäumen, die für einen Campingplatz im Grunde zu groß sind, verursacht nennenswerte Kosten für den Betrieb der Anlage am Freizeitzentrum Cochem. David Ditzer

Ein Modernisierungskonzept soll auf dem Campingplatz unterhalb des Cochemer Freizeitzentrums voraussichtlich von Herbst an abgearbeitet werden. Auch ein Eingriff in den Baumbestand ist vorgesehen.

Vom Herbst an soll der Campingplatz am Moselufer unterhalb des Cochemer Freizeitzentrums modernisiert werden. Bagger, Raupen und andere Baumaschinen werden unter anderem das Wege- und Leitungsnetz grundlegend verändern. Doch auch ein Eingriff in den Baumbestand ist unvermeidlich, macht Frank Wagner, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Freizeitzentrum Cochem (FZZ), deutlich.







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