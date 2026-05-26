Ein Modernisierungskonzept soll auf dem Campingplatz unterhalb des Cochemer Freizeitzentrums voraussichtlich von Herbst an abgearbeitet werden. Auch ein Eingriff in den Baumbestand ist vorgesehen.
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Vom Herbst an soll der Campingplatz am Moselufer unterhalb des Cochemer Freizeitzentrums modernisiert werden. Bagger, Raupen und andere Baumaschinen werden unter anderem das Wege- und Leitungsnetz grundlegend verändern. Doch auch ein Eingriff in den Baumbestand ist unvermeidlich, macht Frank Wagner, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Freizeitzentrum Cochem (FZZ), deutlich.