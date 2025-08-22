Der Steillagenweinbau im Moseltal steht massiv unter Druck – aus verschiedenen Richtungen. Deshalb haben die Kreise Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und Trier-Saarburg jetzt bewusst den Schulterschluss mit Tourismusvertretern und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier gesucht. In einem dringenden Appell an die Landespolitik und das Land Rheinland-Pfalz fordern sie unter anderem, die Förderung des Steillagenweinbaus an Mosel massiv zu stärken und sie an die Realitäten anzupassen. Ohne den Steillagenweinbau gebe es die Kulturlandschaft im Flusstal in dieser Form nicht. „Doch diese einzigartige Kulturlandschaft ist massiv gefährdet“, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Kreisverwaltung Cochem-Zell am Freitagvormittag publiziert hat.

Mehr als 2000 Jahre alt ist der Steillagenweinbau an der Mosel. Er prägt „die Kulturlandschaft, das Lebensgefühl und die Identität unserer Region“, so steht es in der Pressemitteilung. Unterzeichnet ist sie von den Landräten der genannten Moselanrainerkreise. Des Weiteren haben unter anderen Gereon Haumann, der Präsident des rheinland-pfälzischen Landesverbands im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Walter Clüsserath, der Präsident des Weinbauverbands Mosel, und Albrecht Ehses, Geschäftsbereich Wein & Tourismus der IHK Trier, sowie Thomas Kalff, Geschäftsführer der Mosellandtouristik, den Appell unterschrieben.

In dem Appell zum Erhalt der Weinkulturlandschaft an der Mosel heißt es: „Die wirtschaftliche Lage vieler Weingüter – insbesondere in den Steillagen – ist dramatisch. Die Bewirtschaftung wird zunehmend unrentabel.“ Jedes Jahr gehe wertvolle Anbaufläche verloren. „Mit ihr schwindet nicht nur ein jahrhundertealtes Kulturgut, sondern auch ein ökologisch wertvoller Lebensraum und ein tragender Pfeiler unserer Tourismuswirtschaft.“

Die Unterzeichner der Erklärung bemängeln, dass die Förderprogramme für den Steillagenweinbau seit 35 Jahren nicht an die Teuerung angepasst worden seien. Die künftige EU-Agrarförderung sei unsicher und heute schon unzureichend. „Zusätzliche Mittel des Landes Rheinland-Pfalz sind bislang nicht vorgesehen.“

Dabei sei wissenschaftlich belegt, dass der Weinbau ein Hauptmotiv für Gäste sei, die Mosel zu besuchen. Der Tourismus in Rheinland-Pfalz generiere jährliche Umsätze in Höhe von 1,8 bis 2 Milliarden Euro, „davon allein rund 420 Millionen Euro mit weinbezogenen Angeboten“. Davon profitieren, Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und viele Dienstleister – sowie der Fiskus. In ihrem Appell fordern die Beteiligten vom Land eine substanzielle finanzielle Unterstützung zum Erhalt des Steillagenweinbaus, eine sofortige Anpassung entsprechender Förderprogramme und „eine nachhaltige Zukunftsperspektive für die weinbauliche Nutzung der Steillagen“.