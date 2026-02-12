Bildergalerie Karneval 2026Möhnen feiern den Schwerdonnerstag im Kreis Cochem-Zell12.02.2026, 12:01 UhriDie Möhnen aus Faid verbreiten bei den ortsansässigen Unternehmen gute Laune und stimmen sich beim Sektfrühstück schon mal auf den Abend ein. Denn dann wird zusammen mit den Büchel Möhnen in der Turnhalle gefeiert. Ulrike Platten-WirtzJubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Cochem-Zell.Aktualisiert am 12. Februar 2026 12:02 Uhr So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis Cochem-ZellKarneval