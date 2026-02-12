Bildergalerie Karneval 2026
Möhnen feiern den Schwerdonnerstag im Kreis Cochem-Zell
Die Möhnen aus Faid verbreiten bei den ortsansässigen Unternehmen gute Laune und stimmen sich beim Sektfrühstück schon mal auf den Abend ein. Denn dann wird zusammen mit den Büchel Möhnen in der Turnhalle gefeiert.
Ulrike Platten-Wirtz

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Cochem-Zell.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

