Die Übergabe des ersten Kampfflugzeugs vom Typ F-35 A Lightning II an die deutsche Luftwaffe war fürs Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel wichtig. Vom nächsten Jahr an löst die F-35 sukzessive den Tornado ab, auch in puncto nukleare Teilhabe.
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Das erste neue Kampfflugzeug vom Typ F-35 A Lightning II ist am vergangenen Freitag in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas an die deutsche Luftwaffe übergeben worden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nahm die Maschine beim US-Hersteller Lockheed Martin entgegen.