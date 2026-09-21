Erste F-35 in Texas übergeben Minister: Investitionen in Flugplatz Büchel notwendig David Ditzer 21.09.2026, 13:49 Uhr

i Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei seiner Rede beim Rollout F-35 in der USA am 18. September Leon Belz. Bundeswehr/Leon Belz

Die Übergabe des ersten Kampfflugzeugs vom Typ F-35 A Lightning II an die deutsche Luftwaffe war fürs Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel wichtig. Vom nächsten Jahr an löst die F-35 sukzessive den Tornado ab, auch in puncto nukleare Teilhabe.

Das erste neue Kampfflugzeug vom Typ F-35 A Lightning II ist am vergangenen Freitag in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas an die deutsche Luftwaffe übergeben worden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nahm die Maschine beim US-Hersteller Lockheed Martin entgegen.







Artikel teilen

Artikel teilen