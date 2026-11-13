Finanziell liegt Cochems Marienkrankenhaus seit Jahren auf der Intensivstation. Und es wird noch schlimmer, sagen Verantwortliche. Der Kreis Cochem-Zell soll Geld geben. Doch wie passt das zu einem wohl beträchtlichen Überschuss fürs Jahr 2024?
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Seit der Schließung des Zeller Krankenhauses zur Mitte des vergangenen Jahres ist das Marienkrankenhaus Cochem das einzig verbliebene Krankenhaus im Kreis Cochem-Zell. Das Haus ist eine Einrichtung der in Berlin ansässigen Marien-Gruppe und steht nach eigenen Angaben seit Jahren finanziell schlecht da.