Marien-Gruppe schweigt Millionenüberschuss 2024: Braucht Cochems Klinik Hilfe? David Ditzer 13.11.2026, 06:00 Uhr

i Gab es anno 2024 einen finanziellen Lichtblick fürs Cochemer Marienkrankenhaus - in Form eines Überschusses von 1,4 Millionen Euro? Und wieso soll in den nächsten drei Jahren der Kreis Geld für den Krankenhauserhalt geben? Kevin Rühle/Archiv

Finanziell liegt Cochems Marienkrankenhaus seit Jahren auf der Intensivstation. Und es wird noch schlimmer, sagen Verantwortliche. Der Kreis Cochem-Zell soll Geld geben. Doch wie passt das zu einem wohl beträchtlichen Überschuss fürs Jahr 2024?

Seit der Schließung des Zeller Krankenhauses zur Mitte des vergangenen Jahres ist das Marienkrankenhaus Cochem das einzig verbliebene Krankenhaus im Kreis Cochem-Zell. Das Haus ist eine Einrichtung der in Berlin ansässigen Marien-Gruppe und steht nach eigenen Angaben seit Jahren finanziell schlecht da.







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