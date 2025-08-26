Zu mehreren militärischen Tiefflügen, die ordentlich Lärm verursachten, kam es im Juli über dem Moseltal. Bei Fragen zum Thema Fluglärm und Tiefflug kann sich jeder Bürger direkt ans Luftfahrtamt der Bundeswehr richten.

Im vergangenen Monat donnerten gleich mehrfach Kampfjets der Bundeswehr im Tiefflug über das Moseltal. Mindesthöhen von 300 Metern dürfen die Piloten nur nach ausdrücklicher Genehmigung unterschreiten. Doch selbst Flüge, bei denen die Mindesthöhe eingehalten wird, verursachen beträchtlichen Lärm. Nicht nur, aber auch deshalb haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit Fragen oder Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb ans Luftfahrtamt der Bundeswehr zu richten.

Im Juli waren es an unterschiedlichen Tagen Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter, die das Moseltal im Tiefflug passierten. Sie kamen aus Nörvenich (Kreis Düren) in Nordrhein-Westfalen. Dort ist das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ stationiert und auch die Tornado-Kampfjets des Bücheler Geschwaders heben derzeit von dort aus ab. Wobei es sich nicht nach Regionen, sondern nach den Ausbildungsbedarfen der jeweiligen Geschwader und der Luftraumverfügbarkeit richtet, wann und wo es zu Tiefflügen kommt.

Das kostenfreie Bürgertelefon hat die Rufnummer 0800/8620730

Zu den in Rede stehenden Tiefflügen vom Juli hatte das Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln mitgeteilt, dass jene den vorliegenden Radardaten zufolge nach den flugbetrieblichen Bestimmungen stattfanden. Für alle Bürgerinnen und Bürger hat das Amt eine Servicestelle eingerichtet, an die sie sich mit Fragen oder Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb wenden können. Diese ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800/8620730 erreichbar.

Die Mitarbeitenden der Flugbetriebs- und Informationszentrale (FLIZ) beantworten Fragen zum Thema Fluglärm und Tiefflug. Das Bürgertelefon steht montags bis donnerstags zwischen 8 Uhr und 17 Uhr sowie freitags zwischen 8 Uhr und 12:30 Uhr zur Verfügung. So ist es auf der entsprechenden Webseite der Bundeswehr nachzulesen.

Für weitergehende Anfragen oder Beanstandungen empfiehlt die Bundeswehr hingegen eine Eingabe per E-Mail. Insbesondere bei Beanstandungen von militärischen Flugbewegungen benötigt die FLIZ für eine detaillierte Untersuchung möglichst genaue Angaben zu Ort, Datum und Uhrzeit des Vorfalls. Eine E-Mail ist bei Bedarf an die Adresse FLIZ@bundeswehr.org zu richten.