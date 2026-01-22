Seit Mitte vergangenen Jahres gibt es im Cochem-Zeller Land nur noch ein Krankenhaus: das Marienkrankenhaus Cochem. Ist gewährleistet, dass es den Menschen im Kreis dauerhaft erhalten bleibt? Unsicherheit ist auf jeden Fall da.
Der Ernstfall fürs Cochemer Marienkrankenhaus ist noch nicht eingetreten. Träte er aber ein, würde der Kreis Cochem-Zell seinen Teil dazu beitragen wollen, „dass die kurzfristige Liquidität sichergestellt bleibt“. So ist es den Antworten der Kreisverwaltung auf Fragen zur aktuellen Lage des Cochemer Krankenhauses zu entnehmen.