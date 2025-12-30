Mein Moment des Jahres in Cochem

Jedes Jahr bringt Momente mit sich, an die wir uns gerne erinnern. Für unseren Autor spielte sich ein solcher im Cochemer Kino ab. Dabei lief dort gar kein Film.
Einen der schönsten beruflichen Momente des zur Neige gehenden Jahres durfte ich im Cochemer Apollo-Kino erleben: Thomas Ranft, Journalist, Moderator, Wetter- und Klimaexperte, sprach dort bei der Klimaschutzkonferenz darüber, wie wir den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel als Chance begreifen und nutzen können.