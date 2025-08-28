Befürworter und Kritiker ruft das Großbauprojekt Marina Weingarten regelmäßig auf den Plan. Alles begann schon 2007. Sollte nicht mal eine Entscheidung her?

Hat das umstrittene Ferienparkprojekt Marina Weingarten in den Weinbergen des Zeller Hamms zwischen Briedel und der Moselstadt Zell überhaupt noch eine Chance, je verwirklicht zu werden? Einen wesentlichen Teil der Antwort auf diese Frage wird die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz beisteuern. Denn dort liegt seit dem 27. Mai 2025 ein überarbeiteter Antrag der Marina Weingarten Zell Projekt GmbH für den Bau und Betrieb eines Hafens für Sportboote.

Um den Antrag weiter bearbeiten zu können, fehlen der SGD nach eigenem Bekunden allerdings Unterlagen. Diese einreichen zu wollen, das hatte die Antragstellerin schon am 10. Juli angekündigt. Ankündigungen, Pläne, vermeintlich Etappensiege für den Investor, die sich doch in Niederlagen verkehrten. Seit dem Jahr 2007 läuft die schier unendliche Geschichte – ein Rück- und Ausblick.

Alle Beteiligen haben es von Anfang an betont: Ohne Jachthafen wird und soll es keinen Ferienpark Marina Weingarten im Zeller Hamm geben. Insofern hängt am Ausgang des Planfeststellungsverfahrens bei der SGD Nord der gesamte Projekterfolg. „Marina Weingarten“, dieser nach Rebensaft, Sonne, Sand und Moselstrand klingende Begriff, mit dem der niederländische Investor John van der Voort seine Vorstellungen für die Entwicklung des Zeller Hamms überschrieben hat, hätte schon verdammt oft die Chance gehabt, von Befürwortern zum „Wunschtraum des Jahres“ und von Gegnern zum „Albtraum des Jahres“ gekürt zu werden. Seit unglaublichen 18 Jahren wabert das ehrgeizige Millionenprojekt so regelmäßig durch den Diskurs in Briedel, Zell und Umgebung wie der Herbstnebel durchs Moseltal. Wir haben eine Rückblende in Auszügen zusammengestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Es beginnt im Frühjahr 2007

April 2007: Verleger Arne Houben aus Alf stellt ein Konzept „Marina Moselschleife“ zwischen Zell-Kaimt und Briedel vor. Die Verbandsgemeinde führt Vorgespräche zur Raumordnung und Landesentwicklungsplanung.

Juli 2009: Der damalige Zeller VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) und Investor John van der Voort erklären in einem Interview mit unserer Zeitung, dass für die Ferienanlage „Marina Weingarten“ bis 2011 alle Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein sollen. Geplant sind danach 150 bis 200 Ferienhäuser zwischen Briedel und Zell auf 28 Hektar Weinbergsfläche mit einem Jachthafen. Dazu wurde bereits mit 265 Eigentümern im Planungsgebiet verhandelt, für 55 Prozent liegt eine Verkaufszusage vor. Für weitere 22 Prozent soll eine Tauschfläche gesucht werden, bei acht Prozent sind noch steuerliche Fragen offen. 40 Prozent der Fläche sind durch Optionsverträge gesichert.

i An den Hängen der Zeller Weinberge soll der Ferienpark Marina Weingarten gebaut werden. Kevin Rühle

Der Widerstand formiert sich

August 2009: Am 11. August 2009 treffen sich rund 60 Personen im Hotel „Zum grünen Kranz“ in Zell, um gegen das Projekt zu protestieren. Dabei ist auch Eveline Lemke, damals Landesvorstandssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen. Unterstützt wird der Protest vom BUND Cochem-Zell.

September 2009: Die BI „Erhalt der Kulturlandschaft Zeller Hamm“ gründet sich am 19. September 2009 im Hotel „Zum grünen Kranz“ in Zell. 30 Personen erklären ihren Beitritt. Vorsitzende wird Andrea Lehmen.

September 2010: Die IHK legt eine Studie von Professor Dr. Andreas Kagermeier (Universität Trier) zum Ferienpark Marina Weingarten vor. Danach könnte das Projekt der Region entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung geben. In der Zeller Stadthalle kommt es bei der Vorstellung der Studie zu heftigen Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts. Die BI wirft der IHK vor, dass die Zahlen der Studie schöngerechnet seien.

Zweckverband treibt planungsrechtliche Verfahren voran

Februar 2012: Die Verbandsgemeinde Zell kündigt an, dass das Bebauungsplanverfahren im März beginnen soll. Dann soll eine Planungsgemeinschaft aus Mitgliedern des Gemeinderats Briedel und des Stadtrats Zell gebildet werden. Der Verbandsgemeinderat soll sich mit der Änderung des Flächennutzungsplans befassen.

September 2012: Der Planungszweckverband beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Projektgebiet „Marina Weingarten“ und beantragt bei der Verbandsgemeinde die Änderung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich. Der Bebauungsplan geht in das Beteiligungsverfahren.

Februar 2015: Die Offenlage für die Planunterlagen zum Sportboothafen beginnt.

April 2015: 40 Einwendungen gegen den Sportboothafen sind bei der SGD Nord eingegangen.

August 2015: BUND und BI fordern ein Ende des Marina-Projekts im Zeller Hamm. Ihrer Ansicht nach kann das Projekt nicht genehmigt werden.

Gerichte kassieren Genehmigung zum Hafenbau

März 2016: Die SGD Nord genehmigt den Bau eines Marina-Sporthafens im Zeller Hamm.

April 2016: Der BUND Rheinland-Pfalz reicht Klage gegen die Genehmigung beim Verwaltungsgericht Koblenz ein. Die BI sammelt weiter Geld für die Klagen.

Mai 2017: Mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Koblenz. Die Richter sehen vier Punkte kritisch: Für die Genehmigung der Gebäude am Hafen sei die Kommune zuständig, nicht die SGD Nord. Die Überplanung von Wirtschaftswegen in flurbereinigten Flächen müsse durch Satzung erfolgen. In der Mosel gebe es durch die Planungen Veränderungen, die durch Fachbeiträge geprüft werden müssten. Und die Erschließung sei nicht geregelt.

Mai 2017: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat den Planfeststellungsbeschluss der SGD Nord zum geplanten Sportboothafen im Zeller Hamm aufgehoben.

Juni 2017: Der Investor, die Marina Weingarten Zell Projekt GmbH, geht gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts in Berufung.

Nach Gerichtsentscheidungen werden die Pläne angepasst

Mai 2018: OVG verwirft die Berufung des Investors gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz. Der Planfeststellungsbeschluss der SGD Nord zum Bau eines Sportboothafens im Zeller Hamm bleibt damit rechtswidrig.

Oktober 2018: Im Stadtrat Zell wird die Neuplanung für das Ferienparkprojekt vorgestellt. Danach wird der Hafen deutlich reduziert, wobei es bei 130 Bootsliegeplätzen bleiben soll, allerdings die maximal mögliche Länge der Boote reduziert. Die Hafenpromenade wird gestrichen und durch eine parkähnliche Treppenanlage ersetzt. Bedenken gibt es im Rat, weil nun der Hafen in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zur Größe des Ferienparks steht. Nach wie vor kritisch gesehen wird die Verkehrserschließung. Der Zeller Stadtrat stimmt mit 13 Ja bei 1 Nein und 1 Enthaltung dem veränderten Hafenplan zu.

Die Frage: Wie geht es wann weiter?

November 2022: Die Marina Weingarten Zell Projekt GmbH legt der SGD Nord erneut im Entwurf Antragsunterlagen zum Bau eines Sportboothafens und eines dazugehörigen Hafenbeckens bei Moselkilometer 89,85, linkes Ufer, in der Gemarkung Zell/Briedel vor. Diese werden in der Folge mehrfach überarbeitet – unter anderem nach Offenlage derselben im Januar und Februar vergangenen Jahres sowie nach einem nicht öffentlichen Erörterungstermin im November vergangenen Jahres.

Darauf, dass der abermals überarbeitete und Ende Mai dieses Jahres eingereichte Antrag um weitere Unterlagen ergänzt wird, wartet die SGD Nord. Fortsetzung folgt. Wann? Ist unklar. Klar ist hingegen: Die Gegner der Marina sind weiter klagebereit.