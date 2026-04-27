Anwohner verfolgt Einbrecher Mann zertrümmert Automaten in Treiser 24-Stunden-Shop David Ditzer 27.04.2026, 14:55 Uhr

i Im 24-Stunden-Shop "Noah's" an der Treiser Brückenstraße ist ein Automat am vergangenen Samstag mit einer Axt zertrümmert worden. Den mutmaßlichen Täter stellte die Polizei wenig später in Karden. David Ditzer

In der Nacht zum vergangenen Sonntag hat ein Mann einen Automaten im 24-Stunden-Shop „Noah’s“ an der Treiser Brückenstraße zertrümmert. Er wollte Geld erbeuten, musste aber ohne Beute fliehen. Wenig später stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Mit einer kleinen Axt oder einem Beil hat wohl ein 23 Jahre alter Mann aus der Stadt Koblenz in der Nacht zum vergangenen Sonntag einen Kaffeeautomaten im 24-Stunden-Shop „Noah’s“ an der Treiser Brückenstraße zertrümmert. Sein Ziel, an das Bargeld in dem Automaten heranzukommen, erreichte der Mann aber nicht, wie die Polizei Cochem auf Anfrage mitteilte.







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