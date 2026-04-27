In der Nacht zum vergangenen Sonntag hat ein Mann einen Automaten im 24-Stunden-Shop „Noah’s“ an der Treiser Brückenstraße zertrümmert. Er wollte Geld erbeuten, musste aber ohne Beute fliehen. Wenig später stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter.
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Mit einer kleinen Axt oder einem Beil hat wohl ein 23 Jahre alter Mann aus der Stadt Koblenz in der Nacht zum vergangenen Sonntag einen Kaffeeautomaten im 24-Stunden-Shop „Noah’s“ an der Treiser Brückenstraße zertrümmert. Sein Ziel, an das Bargeld in dem Automaten heranzukommen, erreichte der Mann aber nicht, wie die Polizei Cochem auf Anfrage mitteilte.