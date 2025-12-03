Moseldorf rückt zusammen Mann stirbt bei Kellerbrand in Müden: Kripo ermittelt David Ditzer 03.12.2025, 16:00 Uhr

i Feuerwehrleute bekämpfen einen Wohnhausbrand in Müden am 2. Dezember. Bei dem Feuer, das vom Keller ausging, kam ein 86 Jahre alter Bewohner ums Leben. David Ditzer

Beim Brand eines Wohnhauses im gut 600 Einwohner zählenden Moseldorf Müden am Dienstagnachmittag ist ein Mann (86) ums Leben gekommen. Was am Tag danach schon klar ist – und was nicht.

Nach dem Brand eines Wohnhauses, bei dem am Dienstagnachmittag ein 86 Jahre alter Bewohner ums Leben kam, sind Anteilnahme und Betroffenheit groß. Gleiches gilt allerdings auch für die Hilfsbereitschaft. Derweil laufen die Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei (Kripo) Mayen auf Hochtouren, um herauszubekommen, warum das Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen war.







