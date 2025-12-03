Mann stirbt bei Kellerbrand in Müden: Kripo ermittelt 

Beim Brand eines Wohnhauses im gut 600 Einwohner zählenden Moseldorf Müden am Dienstagnachmittag ist ein Mann (86) ums Leben gekommen. Was am Tag danach schon klar ist – und was nicht.
Nach dem Brand eines Wohnhauses, bei dem am Dienstagnachmittag ein 86 Jahre alter Bewohner ums Leben kam, sind Anteilnahme und Betroffenheit groß. Gleiches gilt allerdings auch für die Hilfsbereitschaft. Derweil laufen die Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei (Kripo) Mayen auf Hochtouren, um herauszubekommen, warum das Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen war.