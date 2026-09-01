Mehr als 430.000 Gäste Maarstollen in Ulmen ist Besuchermagnet und Impulsgeber David Ditzer 01.09.2026, 12:00 Uhr

i Sehenswert und lehrreich ist ein Besuch im Ulmener Maarstollen. Die im Frühjahr 2023 eröffnete Touristenattraktion gewährt spannende und tiefe erdgeschichtliche Einblicke in die Entstehung der Vulkanfeifel. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Im April 2023 eröffnete die damalige rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) den Ulmener Maarstollen. Stadt, Verbandsgemeinde und Touristiker setzten große Erwartungen in das neue Alleinstellungsmerkmal. Wurden sie erfüllt?

Seit seiner Eröffnung Mitte April 2023 hat der Ulmener Maarstollen mehr als 430.000 Besucher (Stichtag: 31. Juli dieses Jahres) in die Eifelstadt Ulmen gezogen. Das teilte die Verbandsgemeinde (VG) Ulmen unserer Redaktion auf Anfrage mit. Die unterirdische Verbindung zwischen dem Jungferweiher und dem Ulmener Maar gewährt tiefe Einblicke in die Erdgeschichte und die Entstehung einer einzigartigen, von Vulkanismus geprägten Landschaft.







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