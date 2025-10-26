Zwei Verletzte in Eifel Linienbus landet bei Hontheim im Graben 26.10.2025, 15:39 Uhr

Ein Linienbus ist am späten Samstagabend auf der B 421 zwischen Hontheim und Kinderbeuern im Straßengraben gelandet. Zwei Menschen wurden verletzt.

Bei einem Busunfall auf der Bundesstraße 421 zwischen Hontheim und Kinderbeuern (Kreis Bernkastel-Wittlich) sind am späten Samstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, befuhr ein 55-Jähriger gegen 23:08 Uhr mit seinem Linienbus die B 421 von Hontheim kommend in Richtung Kinderbeuern.







