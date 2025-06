Die K1 bei Ulmen hätte eigentlich von Montag, 2. Juni, an schon für den Verkehr gesperrt sein sollen – wegen dringend nötiger Ausbauarbeiten. Doch das Ganze verschiebt sich.

Der Beginn der Arbeiten zum Ausbau der K 1 zwischen Ulmen und der Einmündung in die K 94 im Landkreis Vulkaneifel verschiebt sich um eine Woche; die Baumaßnahme startet am 10. Juni 2025. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz am Montag mit. Ursprünglich war der Beginn der Sanierungsarbeiten schon für den 2. Juni vorgesehen gewesen.

Um die umfangreichen Ausbauarbeiten an dem maroden Abschnitt der K 1 realisieren zu können, muss die Strecke voll gesperrt werden. Das hat bautechnische Gründe, ist jedoch auch nötig, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Die Umleitung für den Pkw-Verkehr führt dem LBM zufolge über die L 101 und die K 89 Richtung Berenbach, sodann über die L 91, die L 96 und die K 94 in Richtung Kötterichen und umgekehrt; der Schwerlastverkehr wird zunächst über die B 257 Richtung Hörschhausen und anschließend über die L 101 hin zur L 91 geführt. Alle Umleitungen werden vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Aktuelle Informationen hierzu, insbesondere zur Verkehrsführung, können dem Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de entnommen werden. Es muss mit einer Bauzeit von circa acht Monaten gerechnet werden.