Stallbrand bei Masburg Landwirte helfen Feuerwehr mit Wasser David Ditzer 02.07.2026, 11:53 Uhr

i Zwischen Masburg und Urmersbach hat die Scheune eines Bauernhofes gebrannt, in der Rinder untergebracht sind. Die Feuerwehren hatten die Lage schnell im Griff. Thomas Esser

Auf einem Bauernhof zwischen Masburg und Urmersbach geriet am Mittwochnachmittag eine Scheune in Brand, in der auch Rinder untergebracht sind. Dass weder Menschen noch Tiere verletzt wurden, ist auch Landwirten aus dem Umland zu verdanken.

Nach dem Brand einer Scheune auf einem Hof zwischen Masburg und Urmersbach, die auch als Stall für Rinder dient, hält Tim Etzkorn, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kaisersesch, fest: „Man muss hier die Hilfe seitens der Landwirte aus der Umgebung hervorheben.







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