Die Bundestagswahlen liegen zwar noch nicht lange zurück, aber die nächsten Landtagswahlen kündigen sich jetzt bereits an. Die Grünen im Wahlkreis Cochem-Zell haben ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 22. März 2026 aufgestellt, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt geben. Bei der Versammlung in Cochem wählten die Anwesenden bei einer Enthaltung den Alflener Christian Ott als Direktkandidaten. Als Zweitkandidat wurde Patrick Clemens-Weirich aus Ediger-Eller aufgestellt.

Christian Ott ist Berufssoldat, mittlerweile im 22. Dienstjahr. Gebürtig aus dem Saarland, wohnt der Vater von zwei kleinen Kindern seit 2009 in der Verbandsgemeinde Ulmen und ist hier heimisch geworden. In seiner Rede an die Wahlversammlung wird der Mitteilung zufolge klar: Ihm liegen besonders die Themen Bildung, Digitalisierung, Integration und Artenschutz am Herzen, auch weil er befürchtet, dass andere Parteien – wie bei der Bundestagswahl zu beobachten war – diese wichtigen Themen eher in den Hintergrund schieben könnten.

„Die derzeitige politische Stimmung ist leider geprägt von Hass, Hetze, Desinformation und Populismus, und ich bin nicht bereit, das einfach hinzunehmen.“

Christian Ott, Direktkandidat der Cochem-Zeller Grünen für die Landtagswahl im nächsten Jahr

Aber Christian Ott ist nicht nur bereit, diese großen Themen anzupacken, sondern er ist auch offen für die kleinen, praktischen Fragen aus der Verkehrspolitik, beispielsweise kommunale Tempolimits vor Kindergärten und Schulen. In seiner Rede an die Wahlversammlung greift er schließlich noch eine Sorge vieler Wähler und Wählerinnen auf: „Die derzeitige politische Stimmung ist leider geprägt von Hass, Hetze, Desinformation und Populismus, und ich bin nicht bereit, das einfach hinzunehmen.“ Christian Ott ist Mitglied im Vorstand des grünen Kreisverbandes. Er freut sich auf den Wahlkampf mit den erfahrenen, aber auch den zahlreichen neuen grünen Mitgliedern, die den Grünen zufolge in den vergangenen Monaten eingetreten sind.

Unterstützt wird der Direktkandidat von Zweitkandidat Patrick Clemens-Weirich, der fünf Jahre Mitglied des Cochem-Zeller Kreistages war. Der Referent für Nachhaltigkeit und Vater einer Tochter setzt sich für mehr Lösungsorientierung und Ehrlichkeit in der Politik ein: „Die Menschen aus unserer Region brauchen eine starke Stimme für eine verlässliche Gesundheitsversorgung, eine naturverträgliche Landwirtschaft sowie eine nachhaltige Wirtschafts- und Tourismuspolitik.“

Grüne wollen viele Gespräche mit den Bürgern führen

Ingrid Bäumler, die Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in Cochem-Zell unterstreicht: „Hinter Christian und Patrick steht der gesamte Vorstand. Mit den beiden haben wir zwei Kandidaten, die für eine zukunftsorientierte Politik stehen.“ Die Cochem-Zeller Grünen werden nach eigenen Angaben Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern an Wahlkampfständen, bei Veranstaltungen und vielen weiteren Gelegenheiten suchen. „Wir hoffen auf einen fairen Wahlkampf in unserem Landkreis,“ so abschließend Joscha Pullich, der Sprecher im Kreis.

Bei der Landtagswahl 2021 war der Cochemer Heinz Bremm als Direktkandidat für die Grünen ins Rennen gegangen. Er hatte es auf 7,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gebracht. Im gesamten Wahlkreis hatte Bremms Partei 6,2 Prozent der Stimmen geholt. Das Direktmandat hatte die damalige CDU-Landtagsabgeordnete und heutige Landrätin Anke Beilstein aus Ernst gewonnen. Sie holte im Wahlkreis 44,4 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei hinter ihr war SPD-Direktkandidatin Heike Raab (27,0 Prozent) gelandet. Die Wahlbeteiligung in Cochem-Zell hatte seinerzeit bei 68,7 Prozent gelegen.