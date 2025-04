Der Kreisvorstand der SPD Cochem-Zell hat Benedikt Oster aus Binningen einstimmig zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) gewählt. Das teilt das Büro des Landtagsabgeordneten aus der Eifel mit. Die endgültige Entscheidung liegt demnach nun bei den Mitgliedern: Am 16. Mai findet um 19.30 Uhr die Wahlkreiskonferenz der Kreis-SPD im Gasthaus „Zur Post“ (Hauptstraße 34) in Landkern statt.

In den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram, schreibt die SPD zu Osters Nominierung: „Trotz seines jungen Alters von 36 Jahren sitzt er bereits seit 14 Jahren im Landtag und bringt damit beeindruckende Erfahrung in die politische Arbeit ein.“ Der Eifler sei als gelernter Straßenwärter direkt aus dem Leben heraus in die Politik gegangen – mit dem Ziel, die Interessen der Menschen zu vertreten und die Region aktiv mitzugestalten.