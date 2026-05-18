Schon im Frühjahr 2025 hatten vorbereitende Arbeiten zum Bau eines neuen Radwegs an der L103 zwischen Bad Bertrich und Alf-Fabrik begonnen. Bald geht es so richtig los. Eine monatelange Vollsperrung der Strecke ist die Folge.
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Voraussichtlich für circa acht Monate muss die Landesstraße (L) 103 zwischen dem Kurort Bad Bertrich und Alf voll gesperrt werden, und zwar von Montag, 8. Juni, an. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Grund sind umfassende Erneuerungsarbeiten, die sich in einem ersten Schritt auf den Streckenabschnitt zwischen Bad Bertrich und der Einmündung der Kreisstraße (K) 10 beziehen.