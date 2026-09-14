Stadt und VG scheitern Lärm an A48 in Ulmen: Wieso kein Tempolimit kommt David Ditzer 14.09.2026, 12:00 Uhr

i Mitten durchs Ulmener Stadtgebiet führt die Eifelautobahn 48. Die Stadt sähe den damit verbundenen Lärm gern über ein Tempolimit reduziert. Mit solchen Vorstößen scheitert sie jedoch regelmäßig, zuletzt im Juni. Kevin Rühle

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 oder 130 Kilometer pro Stunde gäbe es auf der A48 in Ulmen längst, wenn hier Stadt und VG das Sagen hätten – und den gesetzlichen Hebel. So ist es aber nicht.

Der Lärm, den die durchs Stadtgebiet führende Eifelautobahn 48 verursacht, ist Menschen in der Eifelstadt Ulmen immer wieder ein Graus, der Gehörgänge und Gesundheit beeinträchtigt. Regelmäßig versuchen Stadt und Verbandsgemeinde (VG) Ulmen bei zuständigen Stellen ein Tempolimit zu erreichen – am liebsten auf 100 Kilometer pro Stunde, mindestens aber auf 130 Kilometer pro Stunde.







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