Stadt und VG scheitern
Lärm an A48 in Ulmen: Wieso kein Tempolimit kommt
Mitten durchs Ulmener Stadtgebiet führt die Eifelautobahn 48. Die Stadt sähe den damit verbundenen Lärm gern über ein Tempolimit
Mitten durchs Ulmener Stadtgebiet führt die Eifelautobahn 48. Die Stadt sähe den damit verbundenen Lärm gern über ein Tempolimit reduziert. Mit solchen Vorstößen scheitert sie jedoch regelmäßig, zuletzt im Juni.
Kevin Rühle

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 oder 130 Kilometer pro Stunde gäbe es auf der A48 in Ulmen längst, wenn hier Stadt und VG das Sagen hätten – und den gesetzlichen Hebel. So ist es aber nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Der Lärm, den die durchs Stadtgebiet führende Eifelautobahn 48 verursacht, ist Menschen in der Eifelstadt Ulmen immer wieder ein Graus, der Gehörgänge und Gesundheit beeinträchtigt. Regelmäßig versuchen Stadt und Verbandsgemeinde (VG) Ulmen bei zuständigen Stellen ein Tempolimit zu erreichen – am liebsten auf 100 Kilometer pro Stunde, mindestens aber auf 130 Kilometer pro Stunde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren