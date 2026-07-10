Hitze schädigt Fahrbahn L108 kaputt: Bei Hambuch galt Tempo 30, Sperrung naht David Ditzer 10.07.2026, 11:11 Uhr

i Auf der L108 zwischen Kaisersesch und dem Abzweig Hambuch/Gamlen galt kürzlich zeitweise Tempo 30. Grund dafür war enorme Hitze. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Für eine spürbare Weile kamen Verkehrsteilnehmer auf der L108 bei Hambuch kürzlich nur mit Tempo 30 voran. Was der Grund für das Limit war und wie es mit der geplanten Generalsanierung zwischen dem Abzweig Brohl und Karden aussieht.

Zwar nur vorübergehend, aber doch auffällig lange, galt auf der Landesstraße (L) 108 zwischen Kaisersesch und der Einmündung der Kreisstraße (K) 23 in Richtung Hambuch kürzlich ein Tempolimit. Mobile Verkehrszeichen machten klar: Schneller als mit 30 Kilometern pro Stunde sollte hier niemand unterwegs sein.







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