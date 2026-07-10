Für eine spürbare Weile kamen Verkehrsteilnehmer auf der L108 bei Hambuch kürzlich nur mit Tempo 30 voran. Was der Grund für das Limit war und wie es mit der geplanten Generalsanierung zwischen dem Abzweig Brohl und Karden aussieht.
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Zwar nur vorübergehend, aber doch auffällig lange, galt auf der Landesstraße (L) 108 zwischen Kaisersesch und der Einmündung der Kreisstraße (K) 23 in Richtung Hambuch kürzlich ein Tempolimit. Mobile Verkehrszeichen machten klar: Schneller als mit 30 Kilometern pro Stunde sollte hier niemand unterwegs sein.