Ein kommunalpolitisches Beben hat das Eifeldorf Kaifenheim erschüttert. Bürgermeister und Beigeordnete sind zurückgetreten, der Rat ist nicht mehr beschlussfähig. Wie geht es jetzt weiter?
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Die bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell ansässige Kommunalaufsicht hat Albert Jung (FWG), den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch, zum Beauftragten für die Ortsgemeinde Kaifenheim bestellt. Er wird die Aufgaben des Ortsbürgermeisters in der Zeit bis zu einer Neuwahl übernehmen.