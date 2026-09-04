Nach Rücktritt der Ortsspitze Krise in Kaifenheim: VG-Bürgermeister Jung übernimmt David Ditzer 04.09.2026, 12:00 Uhr

i Die Kommunalaufsicht hat Albert Jung (FWG), den Bürgermeister der VG Kaiseresesch, zum Beauftragten für die Ortsgemeinde Kaifenheim ernannt. Er übernimmt vorerst die Aufgaben des Ortsbürgermeisters. Nach dem Rücktritt der Ortsspitze und dem Rückzug mehrerer Gemeinderatsmitglieder wartet viel Arbeit auf ihn. Kevin Rühle/Archiv

Ein kommunalpolitisches Beben hat das Eifeldorf Kaifenheim erschüttert. Bürgermeister und Beigeordnete sind zurückgetreten, der Rat ist nicht mehr beschlussfähig. Wie geht es jetzt weiter?

Die bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell ansässige Kommunalaufsicht hat Albert Jung (FWG), den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch, zum Beauftragten für die Ortsgemeinde Kaifenheim bestellt. Er wird die Aufgaben des Ortsbürgermeisters in der Zeit bis zu einer Neuwahl übernehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen