Nach Rücktritt der Ortsspitze
Krise in Kaifenheim: VG-Bürgermeister Jung übernimmt
Die Kommunalaufsicht hat Albert Jung (FWG), den Bürgermeister der VG Kaiseresesch, zum Beauftragten für die Ortsgemeinde Kaifenh
Die Kommunalaufsicht hat Albert Jung (FWG), den Bürgermeister der VG Kaiseresesch, zum Beauftragten für die Ortsgemeinde Kaifenheim ernannt. Er übernimmt vorerst die Aufgaben des Ortsbürgermeisters. Nach dem Rücktritt der Ortsspitze und dem Rückzug mehrerer Gemeinderatsmitglieder wartet viel Arbeit auf ihn.
Kevin Rühle/Archiv

Ein kommunalpolitisches Beben hat das Eifeldorf Kaifenheim erschüttert. Bürgermeister und Beigeordnete sind zurückgetreten, der Rat ist nicht mehr beschlussfähig. Wie geht es jetzt weiter?

Lesezeit 3 Minuten
Die bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell ansässige Kommunalaufsicht hat Albert Jung (FWG), den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch, zum Beauftragten für die Ortsgemeinde Kaifenheim bestellt. Er wird die Aufgaben des Ortsbürgermeisters in der Zeit bis zu einer Neuwahl übernehmen.
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