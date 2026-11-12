Gefahrenstelle in der Eifel? Kreuzung L99/K12 bei Masburg: So stark ist sie befahren David Ditzer 12.11.2026, 12:00 Uhr

i Kreuzung der L99 und K12 bei Masburg und Hauroth: Wie gefährlich und unfallträchtig ist dieser Verkehrsknoten in dier Eifel? Die SPD-Fraktion im VG-Rat jedenfalls will ihn unbedingt entschärft sehen. Kevin Rühle

Ist die Kreuzung der Landesstraße 99 und der Kreisstraße 12 tatsächlich so gefährlich, dass die zuständigen Stellen dort dringend eingreifen müssen? Die Frage steht auf der Tagesordnung. Sonderlich stark befahren sind die beiden Straßen nicht.

In der Kreuzung L99/K12 bei Hauroth und Masburg sieht die SPD-Fraktion im Kaisersescher Verbandsgemeinderat eine unfallträchtige Gefahrenstelle, die entschärft gehört. Und tatsächlich wollen die Kreisverwaltung Cochem-Zell als zuständige Straßenverkehrsbehörde, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz und die Polizei diese Stelle bei einer Verkehrsschau genau unter die Lupe nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen