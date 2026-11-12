Ist die Kreuzung der Landesstraße 99 und der Kreisstraße 12 tatsächlich so gefährlich, dass die zuständigen Stellen dort dringend eingreifen müssen? Die Frage steht auf der Tagesordnung. Sonderlich stark befahren sind die beiden Straßen nicht.
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In der Kreuzung L99/K12 bei Hauroth und Masburg sieht die SPD-Fraktion im Kaisersescher Verbandsgemeinderat eine unfallträchtige Gefahrenstelle, die entschärft gehört. Und tatsächlich wollen die Kreisverwaltung Cochem-Zell als zuständige Straßenverkehrsbehörde, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz und die Polizei diese Stelle bei einer Verkehrsschau genau unter die Lupe nehmen.