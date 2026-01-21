Cochemer Klinik defizitär Krankenhauserhalt? Kreis Cochem-Zell spricht Klartext David Ditzer 21.01.2026, 12:00 Uhr

i Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 erwartet das Marienkrankenhaus Cochem ein siebenstelliges Defizit. Was den dauerhaften Erhalt des Hauses angeht, stellt der Kreis Cochem-Zell klare Forderung in Richtung Land und Bund. Kevin Rühle

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 erwartet das Cochemer Marienkrankenhaus ein Millionendefizit. Dem Träger zufolge wird es auf Dauer ohne Hilfe der öffentlichen Hand nicht gelingen, das Haus zu erhalten. Was sagt der Kreis dazu?

Seit der Schließung des Krankenhauses auf dem Zeller Barl zur Mitte des vergangenen Jahres gibt es für eine stationäre medizinische Versorgung der Menschen in Cochem-Zell nur noch eine halbwegs wohnortnahe Anlaufstelle: das Marienkrankenhaus Cochem. Schwarze Zahlen schreibt es deshalb noch lange nicht.







