Kliniksterben auf dem Land
Krankenhauserhalt Cochem: Das sagt das Ministerium
Sonnige Aussichten fürs Krankenhaus in Cochem? Davon kann keine Rede sein. Fürs vergangene Geschäftsjahr wird ein Millionendefizit erwartet. Bisher verfehlt die Krankenhausreform ihre gewünschte Wirkung.
Kevin Rühle

Mitte vergangenen Jahres endete der Krankenhausbetrieb in Zell. In der zweiten Jahreshälfte führte das zwar tatsächlich zu einer Steigerung der Fallzahlen im Krankenhaus Cochem. Doch Finanznöte gibt es dort nach wie vor. Ist eine Wende in Sicht? 

Lesezeit 3 Minuten
Für das vergangene Geschäftsjahr 2025 erwartet das Cochemer Marienkrankenhaus ein Millionendefizit. So teilte es die in Berlin ansässige Marien-Gruppe, zu der die Klinik gehört, im Januar mit. Dass die Krankenhausreform des Bundes und deren laufende Nachbesserung die finanzielle Lage maßgeblich und dauerhaft zum Positiven wenden wird, glaubt die Gruppe ebenfalls nicht.

